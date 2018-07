Update: Namli kan PEC Zwolle inruilen voor Turks avontuur

De onderhandelingen tussen PEC Zwolle en Genoa zijn gestaakt. De Serie A-club weigert aan de vraagprijs van de Overijsselse club voor Younes Namli te voldoen en is vooralsnog afgehaakt, zo erkent technisch directeur Gerard Nijkamp. In Italië werd al enige tijd beweerd dat Genoa 2,5 à 3 miljoen euro wilde betalen.

PEC hanteert echter een onbekende vraagprijs waar Genoa niet aan wil voldoen. “Genoa was heel concreet, maar ze zijn vooralsnog afgehaakt. Ze willen niet mee met de vraagprijs die wij willen. Ik zeg bewust vooralsnog, want je weet niet hoe het verder gaat”, zegt Nijkamp in gesprek met Voetbal International.

Namli zelf gaf eerder bij FOX Sports aan dat er 'iets speelt'. “Ik ben hier en focus me op PEC Zwolle. Er speelt wel wat, maar meer kan ik niet zeggen. Het is tussen m'n zaakwaarnemer en de club. Als er iets rond is of niet, hoor ik dat van hen wel.”

De 23-jarige Namli gold afgelopen seizoen als een van de blikvangers van PEC, met vijf goals en zes assists. De Deen heeft nog een contract tot medio 2020 in Zwolle, waar hij vorige zomer belandde. PEC nam de aanvallende middenvelder destijds transfervrij over van sc Heerenveen.

Update 7 juli 18.11 uur - Namli kan PEC Zwolle inruilen voor Turks avontuur

Younes Namli kan zijn loopbaan nog altijd in het buitenland vervolgen. Het Turkse Kasimpasa heeft serieuze interesse in de aanvallende middenvelder van PEC Zwolle, zo meldt Voetbal International. Eerder toonde ook Genoa interesse, maar de Serie A-club wilde niet aan de vraagprijs van PEC voor de Deen voldoen.