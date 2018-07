Update: AZ rondt deal af: ‘We kunnen hem ontzettend goed gebruiken’

AZ en Ron Vlaar hebben een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging, zo meldt de Alkmaarse club zondagmorgen. De verdediger gaat tot medio 2019 bijtekenen. De oude verbintenis van Vlaar liep aan het eind van deze maand af.

“We zijn verheugd dat we Ron nog een jaar langer aan ons hebben kunnen binden”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op de clubsite. “Ron is met zijn ruime ervaring nog steeds een toegevoegde waarde voor deze selectie. We zijn blij dat we daar nog een jaar gebruik van kunnen gaan maken.”

Vlaar, 33 jaar, kwam in het afgelopen seizoen tot vijftien officiële duels, mede door blessureleed. De verdediger debuteerde in april 2005 in de hoofdmacht en maakte in januari 2006 de overstap naar Feyenoord, na een aanvaring met Louis van Gaal. In de zomer van 2012 vertrok Vlaar naar Aston Villa, waar hij drie seizoenen bleef.

Vlaar herstelde na afloop van zijn contract bij AZ van een knieblessure. In december 2015 tekende hij een contract tot het einde van het seizoen, waarna hij uiteindelijk ook nog een verbintenis tot medio 2018 ondertekende.

Update 12 juli 16.52 uur – AZ rondt deal af: ‘We kunnen hem ontzettend goed gebruiken’

Ron Vlaar heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij AZ. Nadat beide partijen eerder al een mondeling akkoord bereikten, werd de deal donderdag verzegeld in Zeeland, waar de Alkmaarders momenteel op trainingskamp zijn. Vlaar ligt nu vast tot de zomer van 2019. “Ik ben heel blij en dankbaar”, zegt Vlaar. “Dat de club verder wil met mij, is een heel mooi gegeven en teken. Ik wilde zelf ook graag door, want ik vind het echt nog te leuk om te voetballen”, reageert Vlaar op zijn contractverlenging. "We zijn verheugd dat we Ron nog een jaar langer aan ons hebben kunnen binden”, voegt directeur voetbalzaken Max Huiberts toe. ”We denken dat hij nog steeds van waarde kan zijn voor AZ. We hebben straks een druk programma en daarbij kunnen we hem ontzettend goed gebruiken. We zijn blij dat we daar nog een jaar gebruik van kunnen gaan maken.”