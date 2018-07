Update: Leipzig komt met tussenpaus in afwachting van Nagelsmann

Julian Nagelsmann gaat TSG Hoffenheim na het komende seizoen verlaten. De club uit de Bundesliga maakt via de officiële kanalen bekend dat de dertigjarige trainer gebruik zal maken van zijn ontsnappingsclausule. Het contract van de coach loopt nog drie jaar door, maar desondanks kiest hij ervoor om de Bundesliga-club te gaan verlaten. Het is vooralsnog onbekend naar welke club Nagelsmann na het seizoen 2018/19 zal overstappen.

“Ik vind het belangrijk om al vroeg voor duidelijkheid te zorgen”, vertelt Nagelsmann op de clubwebsite van Hoffenheim. Eerder werd hij nog in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Woensdagavond heeft de trainer de clubleiding van Hoffenheim ingelicht over zijn besluit om er na het komende seizoen een punt achter te zetten. Door al vroeg bekend te maken dat hij de club gaat verlaten, hoopt Nagelsmann de geruchten gedurende het seizoen voor te zijn.

Hoffenheim plaatste zich het afgelopen seizoen onder leiding van Nagelsmann, die sinds 2015 aan het roer staat bij de Duitse club, voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de Champions League door in de Bundesliga als derde te eindigen. “Ik ben het aan de club, zijn werknemers, het team en de fans verschuldigd dat we ons gedurende een seizoen, waarin we voor het eerst gaan spelen in de Champions League, volledig kunnen focussen op onze taken.”

“We betreuren het besluit van Julian, maar we kijken ernaar uit om samen met hem en een ambitieus team te starten aan een exceptioneel seizoen met TSG Hoffenheim”, laat Peter Görlich namens de clubleiding weten. Technisch directeur Alexander Rosen is blij dat Nagelsmann zijn besluit al tijdig kenbaar heeft gemaakt. “We wisten natuurlijk van de optie in zijn contract en die is niet ongewoon in het voetbal. Het tekent het karakter van Julian dat hij al zo vroeg duidelijkheid heeft verschaft.”

Update 21 juni 2018 18.18 uur – Nagelsmann vanaf seizoen 2019/20 aan de slag bij RB Leipzig

RB Leipzig heeft donderdagavond de komst van Julian Nagelsmann bevestigd. De dertigjarige trainer staat het komende seizoen nog aan het roer bij zijn huidige club TSG Hoffenheim en maakt in de zomer van 2019 de overstap naar Leipzig. Eerder op de avond werd al bekend dat Nagelsmann gebruikmaakt van zijn ontsnappingsclausule, waardoor hij onder zijn tot medio 2021 doorlopende contract bij Hoffenheim uit kan komen. Nagelsmann tekent bij Leipzig tot de zomer van 2023.

Update 9 juli 13.30 uur – Leipzig komt met tussenpaus in afwachting van Nagelsmann

Ralf Rangnick staat aankomend seizoen voor de groep bij RB Leipzig. De technisch directeur van de Duitse club zal als tussenpaus fungeren, waarna hij het stokje in het seizoen 2019/20 zal overdragen aan Julian Nagelsmann. Van laatstgenoemde was al bekend dat hij in de zomer van 2019 de overstap zal maken van TSG Hoffenheim.