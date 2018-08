Update: Zoon van Gudjohnsen tekent contract bij Real Madrid

Real Madrid gaat Andri Lucas Gudjohnsen inlijven, zo meldt Sport woensdag. De talentvolle IJslander, zoon van oud-prof Eidur Gudjohnsen, heeft gepraat met Barcelona, maar zou de aanbieding van de Madrilenen prefereren. De twaalfjarige Tristan Daniel gaat met zijn broer mee naar Madrid, omdat vader wil dat de familie bij elkaar blijft.

De jeugdinternational van IJsland heeft een goed seizoen gedraaid in de jeugd bij Espanyol, waardoor hij de aandacht heeft getrokken van zowel Real Madrid als Barcelona. De zestienjarige aanvaller heeft naar verluidt meerdere keren om de tafel gezeten met Barcelona, maar uiteindelijk is een transfer naar de andere Catalaanse club afgeketst.

Nu zou Real Madrid dus beet hebben; de Spaanse grootmacht zou een betere aanbieding hebben gedaan. Omdat Adri Lucas naar de Koninklijke verkast, gaat ook zijn jongere broertje, die momenteel speelt bij Barcelona, naar de Spaanse hoofdstad verhuizen. Eidur Gudjohnsen, oud-aanvaller van onder meer Barcelona en PSV, wil niet dat de twee broers te veel worden gescheiden van elkaar.

Update 6 augustus 23.00 uur - Zoon van Gudjohnsen tekent contract bij Real Madrid

Andri Lucas Gudjohnsen is speler van Real Madrid. De moeder van de zestienjarige aanvaller maakt via Instagram bekend dat haar zoon maandag een contract heeft getekend bij de Koninklijke. “Ik ben heel blij voor hem. Gefeliciteerd aan mijn jongen. Ik weet dat je hier hard voor hebt gewerkt en hard zal blijven werken. De toekomst is mooi”, schrijft ze. Gudjohnsen, zoon van, voetbalde eerder voor onder meer Espanyol en Barcelona.