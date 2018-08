Update: FC Twente akkoord met schikkingsvoorstel na vuurwerkincident

Na het bestuderen van camerabeelden, samen met de veiligheidspartners (gemeente, OM, KNVB en politie), heeft FC Twente tien supporters in beeld die zich zondag in De Grolsch Veste tijdens en na de wedstrijd tegen NAC Breda (2-2) misdroegen. Als het aan de Enschedese club ligt, krijgt een aantal van hen een levenslang stadionverbod opgelegd. Van de meesten is de identiteit inmiddels vastgesteld.

De politie is naar aanleiding van de diverse incidenten een strafrechtelijk onderzoek gestart. De identiteit van de twee mannen die het veld zijn opgelopen is bekend. De schade aan het veld als gevolg van het vuurwerk bedraagt tweeduizend euro. De club zal deze schade verhalen op de verantwoordelijke individuen. “Natuurlijk hebben wij er begrip voor dat er veel emotie is na dit verschrikkelijke seizoen”, stelt directeur Erik Velderman via de officiële kanalen van FC Twente. “Die voelen we zelf ook. We weten ook dat niet iedereen daar op dezelfde manier uiting aan geeft. Maar wat er zondag is gebeurd, dat kunnen we nooit accepteren. Daarvoor geldt geen enkel excuus.”

“In de rest van het stadion merkte je ook dat men zich hiervan distantieerde”, vervolgt Velderman. “Wij hebben de afgelopen dagen meerdere supporters gesproken die, al dan niet voortijdig, het stadion hebben verlaten met een slecht gevoel, terwijl zij juist kwamen om de club op een positieve manier te steunen in deze voorlopig laatste Eredivisiewedstrijd. Steun die we ook voelen als we kijken naar de seizoenkaartverkoop. Ontzettend spijtig dat er zondag is gebeurd, wat er is gebeurd.”

“Natuurlijk onderzoeken we hoe het kan dat er vuurwerk binnenkomt”, besluit Velderman. “Het enige wat ons te doen staat is de verantwoordelijke individuen keihard aanpakken. We willen hen gewoon niet meer in ons stadion hebben. Een aantal van hen zal een levenslang stadionverbod krijgen als het aan ons ligt. Ik blijf het zeggen: het kan niet zo zijn dat een kleine groep raddraaiers het voor al die goedwillende supporters verpest. Samen met onze veiligheidspartners nemen we de gepaste maatregelen.”

Update 2 augustus 11.00 uur - FC Twente akkoord met schikkingsvoorstel na vuurwerkincident

FC Twente is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal naar aanleiding van de wanordelijkheden bij het duel met NAC Breda, zo meldt de club via zijn officiële kanalen. De club krijgt een boete van 7500 euro en de voorwaardelijke straf van het spelen van één thuiswedstrijd zonder supporters in de vakken 101 tot 108, met een proeftijd van twee jaar. Het duel tussen FC Twente en NAC Breda, op 6 mei, moest tot twee keer toe worden stilgelegd wegens het afsteken van vuurwerk. FC Twente laat weten de boete direct te verhalen op de daders.