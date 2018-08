Update: Ogbeche trekt naar Azië na vier jaar in Nederland

Eyong Enoh, Thom Haye, Darryl Lachman, Stefan van der Lei, Bartholomew Ogbeche en Giliano Wijnaldum gaan Willem II verlaten, zo maken de Tilburgers maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De club gaat het zestal geen aanbieding doen voor een nieuw contract, waardoor er transfervrij uitgekeken kan worden naar een nieuwe werkgever.

Haye kwam in de lente van 2016 van AZ naar Willem II en kwam in twee seizoenen tot zeventig wedstrijden voor de club, waarin hij vijf keer wist te scoren. Naast de 23-jarige middenvelder was ook Darryl Lachman dit seizoen doorgaans basisspeler in het Koning Willem II Stadion. Alleen Fran Sol maakte dit seizoen meer minuten dan de centrale verdediger.

Het vertrek van Van der Lei, die afgelopen zomer als derde doelman werd overgenomen van FC Groningen, komt minder als een verrassing, aangezien hij geen enkele minuut maakte in de hoofdmacht. De in de winterstop aangetrokken Enoh en Wijnaldum speelden respectievelijk vijf en acht wedstrijden, terwijl Ogbeche dit seizoen twintig Eredivisie-duels speelde voor Willem II, waarin hij tien keer wist te scoren.

Update 25 augustus 14.03 uur - Ogbeche trekt naar Azië na vier jaar in Nederland

Bartholomew Ogbeche heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller kreeg deze zomer geen nieuw contract van Willem II en heeft zodoende transfervrij de overstap kunnen maken naar NorthEast United uit de Indiase Super League. De club maakt zijn komst zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Ogbeche, die in het seizoen 2005/06 al in de Verenigde Arabische Emiraten speelde voor Al-Jazira, kwam sinds 2014 uit voor SC Cambuur en Willem II.