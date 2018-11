Update: Aanslagpleger spelersbus Dortmund krijgt celstraf van veertien jaar

De verdachte van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund, Sergej W., heeft schuld bekend. De 28-jarige Duitser van Russische komaf werd al 28-voudige poging tot moord ten laste gelegd, evenveel mensen als er in de bus zaten.

“Ik betreur mijn actie ten zeerste”, zei W. voor het jurygerechtshof in Dortmund. Op 11 april ontplofte er een bom bij de bus van Borussia Dortmund toen die op weg was naar het stadion voor een Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco. Na onderzoek bleek dat er meerdere explosieven waren verstopt op de route van de bus.

W. had gespeculeerd op een koersval van het aandeel van Borussia Dortmund. Hij had 26.000 euro geleend om put-opties te kopen en hoopte na de aanslag een half miljoen euro op te kunnen halen op de beurs. Om de politie op een dwaalspoor te zetten, had W. briefjes achtergelaten waarin de aanslag werd opgeëist door zogenaamde moslimterroristen.

Bij de aanslag raakten verdediger Marc Bartra en een politieambtenaar gewond, maar de in Rottenburg am Neckar opgepakte W. stelde in de rechtbank dat het nooit zijn doel is geweest om te moorden. Hij had de explosieven naar eigen zeggen ‘speciaal ontworpen zodat er geen persoonlijk letsel zou worden geleden’. W. riskeert een levenslange gevangenisstraf, meldt boulevardkrant BILD. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet bekend.

Update 27 november 14.30 uur - Aanslagpleger spelersbus Dortmund krijgt celstraf van veertien jaar

Sergej W. heeft van de rechter een gevangenisstraf van veertien jaar opgelegd gekregen, zo melden onder meer AP en DPA. De Duitser van Russische komaf had gespeculeerd op een koersval van Borussia Dortmund en liet om die reden explosieven ontploffen bij de spelersbus van de Duitse club. Hij is nu veroordeeld voor poging tot moord en moet daardoor jarenlang de cel in.