Update: Kroenke doet ultieme poging om Arsenal volledig over te nemen

Stan Kroenke wil zijn rivaal Alisher Usmanov uitkopen bij Arsenal, zo meldt The Guardian woensdagochtend. De Amerikaanse grootaandeelhouder, die al 67 procent van de aandelen bezit, heeft een bod van 592 miljoen euro uitgebracht op de 30,4 procent aan aandelen van Usmanov. De ontwikkeling is opvallend, omdat de Rus in mei nog een poging deed om Kroenke uit te kopen en zelf aan de macht te komen bij Arsenal.

Samen bezitten Kroenke en Usmanov 97,4 procent van de aandelen; de rest is in handen van kleine aandeelhouders. De twee liggen elkaar niet en Usmanov vindt zijn eigen invloed te klein. Hij is er bijvoorbeeld nooit in geslaagd om een positie in het clubbestuur te krijgen en ook zijn inspraak in beslissingen is gering. Beide partijen willen wat aan die situatie doen en de oplossing van Kroenke is dus om Usmanov uit te kopen. De Arsenal Supporters' Trust, die de belangen van de fans vertegenwoordigt, hoopt niet dat het zover komt.

Het risico is immers dat Kroenke dan vrijwel alle macht in handen krijgt. Hij zou kleinere aandeelhouders nog verder kunnen marginaliseren, waardoor Arsenal zou functioneren als een privaat bedrijf, aldus The Guardian. Jaarlijkse algemene vergaderingen zouden dan komen te vervallen. Usmanov heeft altijd aangegeven zijn aandelen niet te willen verkopen, maar is ook niet tevreden over de huidige situatie. Het is onduidelijk of de Russische investeerder al heeft gereageerd op het bod van Kroenke.

Update 4 oktober 17.30 uur - Usmanov ontkent bod van 592 miljoen euro op aandelen

Stan Kroenke zou een bod van 592 miljoen euro hebben uitgebracht op 30,4 procent van de aandelen van Arsenal, dat in handen is van Alisher Usmanov. Laatstgenoemde ontkent echter dat hij in onderhandeling is met Kroenke. De Oezbeek geeft in een statement tegenover de BBC toe dat hij niet op één lijn zit met de grootaandeelhouder, maar dat het nooit zijn intentie geweest om te verkopen. Usmanov wil er juist meer aandelen bij, als dat mogelijk is, om de club op die manier aan sportieve successen te helpen. Usmanov staat er alleen voor open om zijn aandelenpakket van 30,4 procent te verkopen wanneer een andere partij zijn visie ten aanzien van het beleid volledig deelt. Hij zal in ieder geval geen zaken doen met Kroenke, zo valt uit het statement op te maken.

Update 7 augustus 08.31 uur - Kroenke doet ultieme poging om Arsenal volledig over te nemen

Stan Kroenke wil Alisher Usmanov uitkopen. De Amerikaanse grootaandeelhouder bezit 67 procent van de aandelen en heeft een bod uitgebracht op de 30,4 procent die in handen is van Usmanov, zo melden diverse Engelse media. De 71-jarige Kroenke taxeert Arsenal in totaal op ongeveer twee miljard euro.