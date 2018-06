Bart Nieuwkoop lijkt woensdagavond in de basis te beginnen met Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. De rechtsback kreeg in de wedstrijden tegen AVV Swift (4-1) en Lees verder

Terwijl het WK in volle gang is, bereiden de clubs in de Eredivisie zich al voor op het nieuwe seizoen. Achter de schermen wordt hard Lees verder