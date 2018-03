Arsenal heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de eerste wedstrijd van zijn tweeluik tegen AC Milan. The Gunners wonnen dankzij doelpunten van Henrikh Mkhitaryan en Aaron Ramsey, beiden voorbereid door Mesut Özil, met 0-2 in het San Siro en gaven de geplaagde Arsène Wenger weer reden tot lachen.