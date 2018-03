Het eerste duel tussen Besiktas en Fenerbahçe in de halve finales van het Turkse bekertoernooi heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. Fenerbahçe maakte in het Vodafone Park een achterstand ongedaan en kwam voor rust zelf op voorsprong, maar gaf de zege in de tweede helft alsnog uit handen: 2-2.