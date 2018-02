Borussia Dortmund is donderdagavond ontsnapt aan eliminatie in het toernooi om de Europa League. Het team van Peter Stöger keek op bezoek bij Atalanta ruim zeventig minuten tegen een 1-0 achterstand aan, maar in de 83e minuut zorgde Marcel Schmelzer ervoor dat het duel in 1-1 eindigde.