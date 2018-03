Real Madrid heeft zaterdagmiddag een benauwde overwinning op Eibar geboekt. Het team van Zinédine Zidane zegevierde met 1-2 in Baskenland, dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. De Portugees maakte in de laatste tien officiële duels liefst zeventien doelpunten en is qua treffers in deze voetbaljaargang inmiddels Lionel Messi gepasseerd: 33 (in 34 duels) om 32 (in 41 duels).