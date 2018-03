FC Twente en FC Groningen hebben de punten zondag gedeeld. In de Grolsch Veste kwamen de bezoekers voor rust op voorsprong via Ritsu Doan, waarna Tom Boere in de tweede helft de eindstand bepaalde. Twente staat zestiende op de ranglijst, met evenveel punten als Sparta Rotterdam en slechts een punt meer dan hekkensluiter Roda JC Kerkrade.