Feyenoord blijft in zwakke vorm steken in de Eredivisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst gaf zaterdagavond een 0-1 voorsprong uit handen tegen NAC Breda: 2-1. Jens Toornstra maakte een zeldzaam uitdoelpunt, maar Thierry Ambrose bracht NAC langszij en via een penalty van Umar Sadiq grepen de Noord-Brabanders de volle buit.