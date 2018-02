Willem II heeft zondagmiddag een cruciale overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. Het team van Erwin van de Looi rekende op eigen veld verdiend af met Roda JC Kerkrade (1-0), waardoor het verschil op de ranglijst met nog negen wedstrijden te gaan in de Eredivisie is opgelopen tot zes punten in het voordeel van de Tricolores.