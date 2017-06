Mexico heeft gedaan wat het moest doen tegen Nieuw-Zeeland. De Mexicanen ontdeden zich met hangen en wurgen van de All Whites en wonnen met 2-1, Lees verder

Portugal staat met één been in de halve finale van de Confederations Cup. In Moskou wist de Europees kampioen met 0-1 te winnen van Rusland, Lees verder