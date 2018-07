‘Cocu grijpt definitief mis en ziet 34-voudig international tekenen in Londen’

Jack Wilshere gaat zich voor drie seizoenen verbinden aan West Ham United, zo melden verschillende Engelse media, waaronder The Guardian en Goal. De transfervrije middenvelder leek op weg naar het Fenerbahçe van trainer Phillip Cocu, maar zou nu toch besloten hebben om in de Premier League actief te blijven.

Het contract van Wilshere bij Arsenal liep enkele dagen geleden af, waardoor de Engelsman transfervrij een nieuwe club kan uitkiezen. West Ham, dat onder leiding staat van de nieuwe manager Manuel Pellegrini, was gelijk geïnteresseerd in de diensten van Wilshere. De 26-jarige spelmaker zou voor de Londenaren de vierde zomeraanwinst zijn, na Lukasz Fabianski, Ryan Fredericks en Issa Diop.

Vrijdag staat de medische keuring op het programma bij the Hammers en als Wilshere die controle goed doorstaat, zal hij een driejarig contract aangaan. De Engelsman gaf eerder al aan dat een langer verblijf in Engeland tot de mogelijkheden behoorde. “Ik ben bereid om naar het buitenland te gaan als de juiste kans voorbij komt. Maar iedereen weet dat ik ook graag in de Premier League speel.”

“Het gaat mij om de beste kans en die zal ik grijpen. Ik heb geen haast. Ik heb tien jaar als professional gespeeld bij Arsenal en in totaal zeventien jaar bij de club. We nemen nu de opties door en wat die opties zijn houd ik voor mezelf. Als de juiste club voorbij komt, dan ga ik ervoor. De transfermarkt gaat vroeg in augustus dicht, dus we hebben nog genoeg tijd”, aldus de 34-voudig international.