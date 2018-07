‘Deal met Facebook kan Cristiano Ronaldo 8,5 miljoen euro opleveren’

Cristiano Ronaldo onderhandelt met Facebook over een eventuele realityserie, zo meldt het Amerikaanse tijdschrift Variety. Dertien afleveringen zouden de sterspeler van Real Madrid en het nationale elftal van Portugal ongeveer tien miljoen dollar, omgerekend 8,5 miljoen euro, opleveren.

De serie met Ronaldo is volgens Variety bedoeld voor Facebook Watch, het eigen videoplatform dat het concern van Mark Zuckerberg vorig jaar introduceerde. Watch zou op den duur concurrentie voor YouTube moeten gaan vormen. Een show met Ronaldo is in die zin een stap in de goede richting, omdat het exclusieve content betreft.

Ronaldo is de populairste sporter op Facebook met meer dan 120 miljoen volgers. Op Instagram staat de teller van de 33-jarige Portugees op ruim 133 miljoen volgers. Facebook en de beoogde producenten van de serie willen niet reageren op de geruchten.

Het is onduidelijk of Ronaldo ook komend seizoen voor Real Madrid speelt. De aanvaller zou al een mondeling akkoord met Juventus hebben en in afwachting zijn van een akkoord tussen de clubs. De Europees kampioen van 2016 voelt naar verluidt dat het tijd is voor nieuwe uitdaging.