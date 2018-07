‘Het blijkt nu toch wel dat iedereen met een Ajax-hart graag naar België kijkt’

Toby Alderweireld denkt dat veel supporters van Ajax op het WK in Rusland graag naar België kijken. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez speelt vrijdagavond in de kwartfinale tegen Brazilië, het land dat voor velen de topfavoriet is.

Alderweireld krijgt vanwege zijn verleden bij Ajax veel succeswensen vanuit Nederland. “Het blijkt nu toch wel dat iedereen met een Ajax-hart graag naar België kijkt. Dat heeft ongetwijfeld met Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en mij te maken”, vertelt de verdediger van Tottenham Hotspur in gesprek met De Telegraaf. “Allemaal ex-Ajacieden die in Rusland in een België-shirt staan.”

“We hebben sowieso een hoog oranjegehalte, want ook Dries Mertens, Moussa Dembele en Nacer Chadli hebben in de Eredivisie gespeeld.” Brazilië en Frankrijk worden gezien als de favorieten om het WK te winnen, maar zelf denkt Alderweireld dat het toernooi geen echte topfavoriet meer kent. “Je ziet dat elk land van elk land kan winnen. Dat onvoorspelbare maakt het WK mooi. Dat wij in het rijtje kanshebbers worden gezet, is eervol. Niet meer dan dat.”

Alderweireld gelooft in een zege op de vijfvoudig wereldkampioen. “Omdat we zo veel kwaliteit hebben dat we elk land pijn kunnen doen. Dus ook Brazilië. Al zullen we wel top moeten zijn om kans te maken en door te gaan naar de halve finale.” De winnaar van het duel speelt komende dinsdag in de halve finale tegen Frankrijk of Uruguay.