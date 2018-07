Brazilië krijgt slecht nieuws in aanloop naar kraker met België

Brazilië kan in het kwartfinaleduel met België op het WK in Rusland geen beroep doen op Danilo. De rechtsback liep tijdens de training een blessure op aan zijn linkerenkel en is de rest van het toernooi uitgeschakeld, zo heeft de Braziliaanse voetbalbond (CBF) laten weten.

Danilo liep eerder een dijbeenblessure op in de groepswedstrijd tegen Zwitserland. Daarvan was de rechtsback van Manchester City weer hersteld. Nu moet hij de kwartfinale en eventueel de halve finale en finale van het mondiale toernooi missen. Danilo blijft bij het team van bondscoach Tite en is inmiddels begonnen aan zijn revalidatie.

Danilo stond in de eerste groepswedstrijd tegen Zwitserland (1-1) negentig minuten op het veld. Hij belandde vervolgens in de ziekenboeg, waarna Fagner zijn kans greep. De rechtsback van Corinthians verscheen in de groepsduels met Costa Rica (2-0) en Servië (0-2) aan het startsignaal en stond in de achtste finales tegen Mexico (2-0) ook in de basis. De voormalig PSV’er is zodoende de enige beschikbare rechtsback in de selectie van Tite.

Brazilië speelt vrijdagavond in Kazan tegen België. De winnaar van deze ontmoeting treedt komende dinsdag in Sint-Petersburg aan tegen Uruguay of Frankrijk.