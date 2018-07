‘Ik sta op termijn zeker niet negatief tegenover een transfer naar Ajax’

Toby Alderweireld zou het aantrekken van Daley Blind door Ajax toejuichen. De verdediger annex middenvelder van Manchester United staat open voor een rentree bij de Amsterdamse club, maar hij heeft nog een doorlopend contract op Old Trafford en zodoende kan de transfersom een obstakel vormen. “Daley is een topgozer”, stelt Alderweireld.

Alderweireld en Blind kennen elkaar door en door. “Ik heb niet alleen met hem gevoetbald, maar ook met hem op school gezeten”, vertelt de 29-jarige verdediger annex Belgisch international van Tottenham Hotspur in gesprek met De Telegraaf. “Hij is een échte Amsterdammer. Dat hij heeft aangegeven te willen terugkomen, is, als het lukt, mooi voor beide partijen.”

Blind staat nog tot medio 2019 onder contract bij Manchester United, waarvoor hij afgelopen seizoen maar zeven Premier League-wedstrijden speelde. Door zijn gebrek aan speeltijd onder trainer José Mourinho hoopt Ajax dat de Engelsen niet de hoofdprijs vragen voor Blind, die in 2014 voor 17,5 miljoen euro naar Old Trafford vertrok.

Alderweireld vertrok een jaar eerder voor zeven miljoen euro naar Atlético Madrid, waar hij slechts een seizoen speelde. Na een uitleenbeurt aan Southampton maakte hij de overstap naar Tottenham Hotspur. Alderweireld sluit niet uit dat hij zelf ooit terugkeert bij Ajax. “In de toekomst kijken, is moeilijk. Maar ik sta op termijn zeker niet negatief tegenover een transfer naar Ajax. Ik heb daar een toptijd gehad.”