Brighton maakt tien miljoen over naar Leipzig: ‘Hij geeft ons veel opties’

Brighton & Hove Albion heeft zich donderdagavond versterkt met Bernardo Fernandes da Silva Junior. De 23-jarige verdediger komt over van RB Leipzig, dat naar verluidt tien miljoen euro incasseert voor de Braziliaan. Bernardo heeft zich voor vier jaar verbonden aan de werkgever van Davy Pröpper en Jürgen Locadia.

Trainer Chris Hughton is opgetogen met de deal: “We zijn blij dat we Bernardo kunnen verwelkomen. Hij is een sterke, vastberaden verdediger die zowel links als rechts uit de voeten kan. Zijn veelzijdigheid zal ons dus veel opties op de backpositie geven. Voor een jonge speler heeft hij al veel ervaring opgedaan, aangezien hij in de Bundesliga, Champions League en Europa League heeft gespeeld.”

“Hij heeft een goed karakter en hij spreekt meerdere talen, ik weet zeker dat hij goed bij de rest van het team zal passen.” Bernardo was sinds de zomer van 2016 actief voor die Roten Bullen, die hem destijds voor zes miljoen euro oppikten bij RB Salzburg. De back kwam daarvoor uit voor Ponte Preta, Red Bull Brasil en Coritiba. De verdediger is na Jason Steele, Florin Andone en Leon Balogun de vierde zomeraanwinst voor the Seagulls.