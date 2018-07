Neymar: ‘Ik heb ploegen gehoord die hun praatjes niet waar konden maken’

Brazilië plaatste zich met twee overwinningen en een gelijkspel voor de knockout-rondes van het WK en rekenden in de achtste finales af met Mexico, waardoor België vrijdag de eerstvolgende opponent zal zijn. De Goddelijke Kanaries wisten met hun optredens tot nu toe nog niet iedere criticaster de mond te snoeren, maar Neymar gaat ervan uit dat dit na de kwartfinale in Kazan anders zal zijn.

“Het moment om te stoppen met praten is nu aangebroken. Ik heb ploegen op dit WK gehoord die hun praatjes niet waar wisten te maken. Dit is een kwartfinale, de enige plek waar er nu gepraat zal worden is op het veld”, liet hij donderdag optekenen tijdens een persconferentie. Neymar verwacht echter geen makkelijke wedstrijd tegen de Rode Duivels: “Lang voordat het toernooi van start ging, had ik België al omcirkeld als team dat voor een grote verrassing zou kunnen zorgen. Ze zitten vol met kwaliteit en hebben op elke positie een getalenteerde speler lopen.”

“Het is een kwartfinale en een aantal teams waarvan verwacht werd dat ze hieraan zouden deelnemen, zijn er niet meer bij. Wij moeten zorgen dat we op ons best zijn. We kennen de verwachtingen, ik weet ook wat er van mij persoonlijk wordt verwacht. En ik vind die druk oké”, ging hij verder. Neymar kreeg de afgelopen weken veel kritiek op zijn gedrag binnen de lijnen, waarbij hij werd beschuldigd van het overdrijven van de tikken die hij te verwerken kreeg.

De sterspeler van Paris Saint-Germain is het hier echter niet mee eens: “Zo gaat het mijn hele carrière al. Ik probeer nu zelfs niet meer te denken aan schoppen of overtredingen door tegenstanders. Het is aan de scheidsrechter om daarmee om te gaan. Ik ben hier om mijn ploeggenoten te helpen met het winnen van het WK, er is geen tijd om het ergens anders over te hebben.”