PSV aast op Roemeen: ‘Erg oneerlijk als ze hem deze transfer niet gunnen’

PSV is druk bezig de selectie voor komend seizoen te complementeren en mogelijk is ook Nicusor Bancu van Universitatea Craiova een toekomstig aanwinst voor de landskampioen. Telekom Sport heeft Sorin Cartu, voormalig Roemeens international, geciteerd en daaruit blijkt dat PSV interesse zou hebben in de 25-jarige middenvelder.

"Het zou erg oneerlijk zijn als ze Nicusor deze transfer, en het salaris dat hij bij PSV zou kunnen verdienen, niet gunnen. Hij is twee jaar geleden zwaar geblesseerd geraakt, maar heeft er sindsdien alles aan gedaan om terug te komen. Ik denk dat iedereen er begrip voor zou hebben als hij weg zou gaan uit Roemenië", aldus de voormalig trainer van onder meer Universitatea Craiova.

"Anderhalf jaar geleden had niemand zoveel geld kunnen bieden, gezien zijn blessureleed", zo klinkt het. Bancu, tweevoudig international van Roemenië, heeft bij de club nog een contract tot de zomer van 2020. De linkspoot speelde sinds medio 2014 130 officiële wedstrijden voor de club. Daarin scoorde hij 11 keer en bracht hij 21 keer een medespeler in stelling.