Grot verkast naar Eredivisionist: ‘Zeker van toegevoegde waarde voor ons’

Jay-Roy Grot wordt voor één seizoen door VVV-Venlo gehuurd van Leeds United, zo meldt de club uit Limburg donderdagavond via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller verkaste eerder voor ongeveer 1,6 miljoen euro naar de Engelse club na een lange dienstverband bij NEC en keert nu dus tijdelijk terug in Nederland.

Manager voetbal Stan Valckx is blij met de tijdelijke komst van de jonge aanvaller, zo laat hij weten op de clubsite van de Eredivisionist. “Jay-Roy is jong, snel, technisch vaardig en heeft veel dreiging in zijn spel. Vaak zien mensen hem als centrumspits, maar hij is een vleugelspeler en is zeker van toegevoegde waarde voor ons.”

Grot is niet de enige nieuwe aanwinst die VVV donderdag presenteert. Tino Susic komt namelijk transfervrij over van Royal Antwerp FC. De 26-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor één seizoen met een optie op nog een seizoen. "Tino is een linksbenige aanvallende middenvelder. Echt een aanwinst. Hij is creatief, heeft een goed schot en pakt regelmatig zijn doelpuntjes mee", aldus Valckx.

Susic speelde tot nu toe negen interlands voor Bosnië-Herzegovina. Hij werd geboren in Sarajevo, maar verhuisde al op jonge leeftijd met zijn ouders naar België, waar hij speelde in de jeugd van Visé en KRC Genk. Via Standard Luik, Hajduk Split, Maccabi Tel Aviv en Royal Antwerp FC strijkt Susic nu dus neer in Limburg.