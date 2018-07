Real Madrid betaalt 40 miljoen en heeft Spaans international binnen

Real Madrid heeft zich verzekerd van de diensten van Álvaro Odriozola, zo meldt de Spaanse topclub donderdagavond via de officiële kanalen. De Spaanse grootmacht heeft met Real Sociedad overeenstemming bereikt over een transfer van de verdediger, zo luidt het korte persbericht. Odriozola gaat, mits hij de medische keuring doorstaat, voor zes seizoenen tekenen in Madrid.

De 22-jarige Odriozola heeft een ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro bij Sociedad en de Koninklijke heeft naar alle waarschijnlijkheid besloten deze te lichten, hoewel er met de competitiegenoot ook andere afspraken kunnen zijn onderhandeld. In Madrid moet Odriozola de concurrentie aangaan met Dani Carvajal voor de rechtsbackpositie.

Odriozola doet dit ook al bij de nationale ploeg van Spanje, waar hij debuteerde onder Julen Lopetegui, de nieuwe trainer van Real. De oefenmeester heeft meerdere keren aangegeven Odriozola te waarderen en de overstap naar de Champions League-winnaar komt dan ook niet als een verrassing. De viervoudig A-international lag nog tot medio 2022 vast bij Sociedad.

De talentvolle rechtervleugelverdediger, die aanwezig was op het WK in Rusland, maakte de afgelopen seizoenen indruk in het shirt van Sociedad, waardoor Lopetegui uiteindelijk besloot hem de kans te bieden in de nationale ploeg van Spanje. In totaal speelde Odriozola 57 wedstrijden voor de Spaanse club, met 1 doelpunt en 9 assists als resultaat.