‘Alleen Florentino Pérez kan vertrek Cristiano Ronaldo nog voorkomen’

Het gonst de afgelopen dagen van de geruchten over een overstap van Cristiano Ronaldo naar Juventus en de sterspeler van Real Madrid zou zelf zijn zinnen al hebben gezet op een vertrek naar La Vecchia Signora. Fabrizio Romano, journalist bij onder meer Sky Italia en The Guardian weet donderdagavond te melden dat Florentino Pérez, de voorzitter van de Koninklijke nu de enige is die nog voor een transfer kan gaan liggen.

Juventus heeft de zaak al in beweging gezet en zal een bod van naar verluidt honderd miljoen euro neerleggen in het Santiago Bernabéu zodra Pérez besluit afscheid te nemen van Ronaldo. De ‘bescheidenheid’ van deze som zou een van de redenen zijn dat de Portugees en zijn entourage aansturen op een vertrek, aangezien hij dit bedrag beschouwt als een gebrek aan waardering.

De details van de deal zijn volgens Marca woensdagavond doorgesproken tijdens een ontmoeting tussen Pérez, diens rechterhand José Ángel Sánchez en Ronaldo’s zaakwaarnemer Jorge Mendes. De belangenbehartiger zou toen van Sánchez te horen hebben gekregen dat zodra hij met een bod van honderd miljoen euro van een geïnteresseerde club op de proppen komt, er over een vertrek van Ronaldo kan worden gesproken.

Naast de bedragen die zijn genoemd, is er woensdag ook gesproken over de manier waarop een transfer van Ronaldo tot stand moet komen. Beide partijen zijn het erover eens dat het einde van de periode van de Portugees bij Real Madrid na negen jaar op een positieve en respectvolle manier moet verlopen. Juventus wacht tegelijkertijd op nieuws uit Madrid en is klaar om toe te slaan.

De Italiaanse grootmacht kan Ronaldo een contract van vier seizoenen, tegen een jaarsalaris van dertig miljoen euro, aanbieden, waarbij een deel van dat bedrag op tafel wordt gelegd door sponsor Fiat. Juventus-directeur Giuseppe Marotta wacht momenteel in het Milanese kantoor van de club op groen licht van Mendes, zo voegt Sky Italia toe. De bestuurder zal zodra hij een telefoontje van de zaakwaarnemer heeft ontvangen met een privéjet naar de Spaanse hoofdstad vliegen om de deal met Pérez af te ronden. Juventus hoopt Ronaldo zaterdag al in Turijn te hebben voor een medische keuring.