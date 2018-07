Colombia haalde alles uit kast: ‘Smerigste ploeg die ik ooit ben tegengekomen’

Engeland wist zich met hangen en wurgen te plaatsen voor de kwartfinale van het WK. Colombia werd pas na strafschoppen uitgeschakeld, nadat de Zuid-Amerikanen er volgens de Engelse spelers alles aan deden om de tegenstander te imponeren. John Stones en Raheem Sterling waren niet gediend van het gedrag van sommige Colombianen.

“Het beste wat ons kon overkomen was hun verslaan met voetbal, dat heeft hun het meeste pijn gedaan”, begint Stones, geciteerd door diverse Engelse media. “Zij zijn in het vliegtuig op weg naar huis en wij zitten in de volgende ronde. De wedstrijd was zo gek. Het was de smerigste ploeg die ik ooit ben tegengekomen.” De verdediger noemt enkele voorbeelden van vuil spel.

“Als je kijkt naar de penalty: de scheidsrechter omsingelen, hem duwen, de kopstoot die jullie allemaal hebben gezien, de penaltystip vooraf vernielen en ook veel incidenten die ver van de bal plaatsvonden, maar waarvan je nooit iets hoort of ziet. Maar we bleven kalm en hielden ons aan het plan. We bleven ons eigen spel spelen en dat is een geweldige kwaliteit om te hebben.”

Sterling werd tijdens de rust met de schouder aangestoten door Eduardo Urtasun, assistent-trainer bij Colombia. De Engelsman was op beeld zichtbaar verbaasd: “Ik weet alleen nog dat iemand voor me kwam staan. Ik keek gewoon even terug. Maar we wisten dat dit hun plan was. Het was best sneu van hem”, besluit de aanvaller van Manchester City.