Ajax gaat nieuwe aanwinst binnen 48 uur presenteren

Er bestaat binnen Sevilla verdeeldheid over een eventuele komst van Hatem Ben Arfa. De transfervrije middenvelder geniet ook belangstelling van Fenerbahçe, Besiktas, Dynamo Kyiv, Flamengo en Tigres. (Mundo Deportivo)

(The Sun)

Na het WK wil Manchester United om de tafel met Jesse Lingard. De middenvelder verlengde recent zijn contract nog, maar the Red Devils willen hem langer binden en zijn weeksalaris van 85.000 verdubbelen. (The Sun)