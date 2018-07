Vitesse-routinier moet twee maanden individueel trainen: ‘Fikse tegenvaller’

Vitesse is momenteel op trainingskamp in het Oostenrijkse Sankt Veit an der Glan, waar de nieuwe trainer Leonid Slutsky zijn selectie klaarstoomt voor het aankomende seizoen. Arnold Kruiswijk ontbreekt echter tijdens dit cruciale onderdeel van de voorbereiding, aangezien de routinier met een slepende rugblessure kampt.

De 33-jarige verdediger miste vanwege deze kwetsuur een groot deel van het afgelopen seizoen. Onlangs meldde hij zich weer fit voor de start van de voorbereiding, maar twee weken later moest hij toch opnieuw afhaken. Kruiswijk is daarom niet mee op trainingskamp en zal nu in Nederland de komende twee maanden individueel aan zijn herstel werken: “Een maand trainen bleek helaas niet genoeg”, vertelt Slutsky aan de Gelderlander.

“Arnold moet nu in Nederland herstellen, sterker worden en terugkeren in de selectie. Zijn blessure is een fikse tegenvaller in de voorbereiding”, gaat de Russische oefenmeester verder. Vitesse zag met Guram Kashia en Matt Miazga al twee centrale verdediger vetrekken, waardoor de spoeling dun werd. De Arnhemmers haalden onlangs wel Danilho Doekhi, Jake Clarke-Salter en Rasmus Thelander voor die positie, terwijl ook Maikel van der Werff nog onder contract staat.