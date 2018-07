Boateng verlaat Duitsland en vervolgt loopbaan in de Serie A

Kevin-Prince Boateng vervolgt zijn loopbaan in Italië. Sassuolo maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder annex aanvaller overkomt van het Duitse Eintracht Frankfurt, waar hij tot medio 2021 vastlag. Boateng, die een zeer goed seizoen achter de rug heeft in Duitsland, wordt vrijdagmiddag gepresenteerd bij Sassuolo.

Boateng scoorde afgelopen seizoen in 31 competitiewedstrijden 6 keer. De Ghanees international hielp zijn club afgelopen voetbaljaargang aan de winst van de DFB-Pokal, waar het in de finale Bayern München versloeg. Een van de belangrijkste redenen achter zijn transfer is mogelijk dat zijn partner Melissa Satta en zijn zoon Maddox er beiden bleven wonen.

De flamboyante Ghanees was eerder al werkzaam in de Serie A, namelijk bij AC Milan. Sassuolo wordt de tiende werkgever in de lange loopbaan van de 31-jarige Boateng, die eerder speelde voor Hertha BSC, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas en dus Frankfurt.