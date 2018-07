AZ pikt Tsjechisch jeugdinternational op in Praag: ‘Grote stap voor mij’

Richard Sedlacek is de nieuwste aanwinst van AZ, zo laten de Alkmaarders donderdagmiddag weten via de officiële kanalen. De negentienjarige controleur komt over van Sparta Praag en heeft in het AFAS Stadion zijn handtekening gezet onder een tot medio 2020, met een optie voor nog twee seizoenen, doorlopend contract. Sedlacek zal zich in eerste instantie aansluiten bij Jong AZ.

De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van de Tsjechische topclub en droeg afgelopen seizoen de aanvoerdersband bij het Onder-19-elftal van Sparta Praag. Sedlacek, die geen wedstrijden voor de hoofdmacht van zijn voormalige werkgever heeft gespeeld, is daarnaast zesvoudig international van Tsjechië Onder-19. In die interlands was hij goed voor drie doelpunten.

Het talent is opgetogen met zijn overstap: “Dit is een grote stap in mijn carrière. AZ is een goede club met één van de beste jeugdopleidingen. Ik ben een box-to-box-speler, die graag aan de bal is en doelpunten maakt”, reageert hij. Met Ondrej Mihálik komt Sedlacek bij AZ een landgenoot tegen: “Ik heb Ondrej al gesproken en hij helpt me waar nodig. Dat hij hier is, maakt het ook wat makkelijker voor mij. Ik heb er zin in.”

Directeur voetbalzaken Max Huiberts geeft aan opgetogen te zijn dat zijn club erin geslaagd is om de middenvelder te contracteren: “Hij is een talentvolle controlerende middenvelder die comfortabel aan de bal is. Richard heeft alle Tsjechische jeugdelftallen doorlopen. Daarnaast was hij afgelopen seizoen aanvoerder van Sparta Praag Onder-19. Hij kan nu in de sterke Keuken Kampioen Divisie spelen en we hopen dat hij bij ons de volgende stap in zijn loopbaan kan zetten.”