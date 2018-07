Napoli lijkt Zoet te negeren en betaalt miljoenen voor Italiaanse doelman

Alex Meret is speler van Napoli, zo meldt de Italiaanse topclub donderdag via de officiële kanalen. De doelman komt over van Udinese. Naar verluidt maken i Partenopei ongeveer 22 miljoen euro over. Jeroen Zoet was in beeld bij de Italianen om de nieuwe doelman te worden volgens onder meer De Telegraaf, maar de keeper van PSV lijkt nu niet meer te verkassen naar Napoli.

De 21-jarige doelman annex Italiaans jeugdinternational werd de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan SPAL, waarmee hij in zijn eerste jaar in de Serie B uitkwam en het laatste half jaar van de voorbije voetbaljaargang in de Serie A speelde. Meret wordt gezien als de opvolger van José Manuel Reina, die naar AC Milan is vertrokken.

Meret was gewild, aangezien meerdere topclubs geïnteresseerd waren in de jongeling, waaronder AS Roma. De transfer van de doelman, die nog tot medio 2023 vastlag in Udine, naar Napoli komt echter niet uit de lucht vallen, want beide clubs onderhandelden al weken over de overstap. Eerder op de donderdag maakte Napoli ook al de komst van Fabian Ruiz wereldkundig.