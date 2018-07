Talentvolle spits verdient contract bij Fortuna: ‘Trots dat hij voor ons kiest’

Fortuna Sittard heeft de gelederen versterkt met Áron Dobos, zo meldt de promovendus donderdagmiddag via de officiële kanalen. De achttienjarige spits trainde de afgelopen anderhalve week al mee met de Limburgers en heeft het technisch hart van de club weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Dobos heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij Fortuna.

De jonge spits komt over van derdeklasser Dunaújváros, waar zijn vader Barna Dobos als trainer de scepter zwaait. Hij maakte eerder deel uit van de jeugdopleiding van MTK Boedapest en debuteerde in het seizoen 2016/17 in het profvoetbal. Technisch manager Mustafa Aztopal is tevreden met de aanwinst: “Áron is een zeer getalenteerde jonge speler met veel groeipotentieel. We volgden hem al een tijdje. Daarin waren we echter niet alleen. We zijn dan ook trots dat hij voor ons heeft gekozen.”

“Hij is een behendige, technische en intelligente speler. Hij is klein van stuk, maar zijn voetballende kwaliteiten compenseren dat met gemak. Ik weet zeker dat hij bij ons nog veel beter gaat worden dan hij nu al is. Daarom leggen we hem graag vast voor vier jaar”, legt de bestuurder uit. Dobos voegt daaraan toe verguld te zijn met zijn vierjarige contract.

“Uit de verhalen van mijn medespelers weet ik dat ik terecht kom bij en club met een rijk verleden die na een moeilijke tijd weer in de lift zit. Daar wil je als speler graag onderdeel van uitmaken. Mijn belofte aan de club en de fans is dat ik élke dag en élke wedstrijd weer het maximale zal geven. Dan komen de resultaten van zelf. Het wordt een mooi seizoen, dat weet ik zeker”, laat hij weten.