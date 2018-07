‘Verwende’ Engelsen aangepakt: ‘Dan gaan we door, zij zijn nogal beperkt’

Zweden en Engeland nemen het zaterdag tegen elkaar op in de kwartfinale van het WK. Hakan Mild kijkt met vertrouwen uit naar de clash met the Three Lions. De Zweedse oud-middenvelder zegt bij Svergies Radio dat de Scandinaviërs het hebben getroffen met de ploeg van Gareth Southgate: "Het kon geen beter loting zijn."

"Ze denken dat ze zo goed zijn, maar dat zijn ze niet", stelt de 75-voudig international vast. "Het zijn verwende kinderen die veel geld verdienen. Ze hebben niet de kwaliteit die angst inboezemt. Je bent niet doodsbang als je dit team ziet. Dit komt Zweden goed uit. Als we de eerste twintig minuten doorkomen, dan gaan we door naar de halve finale. Zij zijn nogal beperkt."

De voormalig speler van onder meer Wimbledon FC, IFK Göteborg en Real Sociedad wijst in zijn betoog op het feit dat Engeland verlenging en strafschoppen nodig had om Colombia uit te schakelen. "Engeland heeft net een lange, pittige wedstrijd met verlenging achter de rug. Er is bij hun sprake van hoogmoed. Ze denken dat ze gaan winnen, maar ze zullen zaterdag voor een onprettige verrassing komen te staan."

Zweden maakt op dit WK indruk met het degelijke spel. De 47-jarige Mild prijst met name de inbreng van bondscoach Janne Andersson. "Ik ben echter onder de indruk over de wijze waarop ze hier zijn gekomen en hoe de ploeg samenwerkt. Ze doen het allemaal samen, als team, en alle spelers geven zich over aan de ideeën van Andersson."