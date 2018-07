‘Toen de club Van Gaal dreigde te ontslaan, is de groep in actie gekomen’

AZ werd in het seizoen 2008/09 kampioen van Nederland. Kees Luijckx maakte onderdeel uit van de ploeg van trainer Louis van Gaal. Op de clubsite van de Alkmaarders zegt de verdediger, momenteel actief bij het Deense SönderjyskE, dat Van Gaal destijds baalde dat Luijck met de voetbalploeg was mee geweest naar de Olympische Spelen in China.

"Louis van Gaal was daar niet echt blij mee. Toen ik terugkwam liep ik eigenlijk een stuk achter op de selectie. Ik kwam op het tweede en soms zelfs derde plan terecht. Dat vertaalde zich door naar de eerste seizoenshelft, ik speelde bijna niet. Ik moest mijn plek echt veroveren, en in een goedlopend elftal was dat erg moeilijk”, memoreert de 32-jarige stopper.

Luijckx zag Van Gaal als zijn ideale leermeester. “Ik weet nog goed dat er een periode was waarin de club hem dreigde te ontslaan, toen is de spelersgroep in actie gekomen. Dat is een cruciaal moment geweest. Daar hebben we voor mijn gevoel de basis gelegd voor de titel. Ik leerde gewoon heel veel. Op de training speelden we vaak elf tegen elf. Toen het aan het begin van het seizoen minder liep gaf dat nog wat spanningen. Maar we stopten daar niet mee.”

“Van Gaal wilde alles tot in het allerlaatste detail herhalen. Uiteindelijk wierp dat zijn vruchten af”, vertelt Luijckx, die zich niet konden vinden in het stempel ‘counterploeg’: “Daar was ik het totaal niet mee eens. We speelden met een duidelijk plan waarin elk individu optimaal tot zijn recht kwam. PSV en Ajax hadden dat seizoen ook geen misselijke ploegen. Maar ons team was simpelweg te goed.”