Deschamps hekelt ‘onacceptabel gedrag’: ‘Ik kon hem niet oproepen’

Ousmane Dembélé maakte vorig jaar zomer de veelbesproken overstap van Borussia Dortmund naar Barcelona. De Franse aanvaller weigerde zich op de training te melden toen de transfer naar Catalonië naderde. Dit gedrag werd hem niet in dank afgenomen bij BVB en ook Didier Deschamps is kritisch op de handelswijze van zijn pupil.

De bondscoach van Frankrijk vond het onbehoorlijk dat Dembélé vijftien dagen lang niet meetrainde bij de Duitse club. “Onacceptabel gedrag”, aldus Deschamps, die zich opmaakt voor de WK-kwartfinale tegen Uruguay, in gesprek met BILD. “Het gedrag van Dembélé veroorzaakte problemen bij Dortmund, voor zijn teamgenoten en voor de nationale ploeg.”

“Ik kon Dembélé niet oproepen voor Frankrijk, omdat hij niet trainde. Het is een houding die we absoluut niet kunnen tolereren”, besluit de keuzeheer van les Bleus. De Frans international werd vorig jaar zomer voor minimaal 105 miljoen euro overgenomen van Dortmund. Dembélé heeft echter mede door blessureleed nog niet weten te imponeren in het Camp Nou.

Dembélé verscheen bij Dortmund regelmatig te laat op de training en dit zou nu ook het geval zijn bij Barcelona. Daarnaast had de jongeling eetproblemen en nam hij regelmatig fastfood tot zich samen met zijn vrienden. De Catalaanse topclub besloot een persoonlijke chef-kok aan te wijzen, maar Dembélé heeft die na een tijdje de deur gewezen.