‘De komst van Ronaldo zal voelen als het winnen van de loterij’

Cristiano Ronaldo staat volgens verschillende Spaanse en Italiaanse media voor een transfer van Real Madrid naar Juventus. In Italië loopt men alvast op de zaken vooruit en verschenen shirts op de markt met de naam van Ronaldo op de rug en het daarbij behorende rugnummer zeven. Oud-spits Christian Vieri kijkt uit naar de komst van de Portugese aanvaller.

De 33-jarige Ronaldo zou naar verluidt al persoonlijk rond zijn met de Italiaanse grootmacht. Juventus hoopt dat een bod van honderd miljoen euro genoeg zal zijn om hem los te weken bij de Koninklijke. “Voor het Italiaanse voetbal zou dit voelen als het winnen van de loterij”, zegt Vieri in gesprek met BeIN Sports.

“In het buitenland wordt niet veel over de Serie A gesproken”, stelt Vieri. “We hebben niet de grote sterren in de competitie zoals in het verleden. Met de komst van Ronaldo zou dat veranderen. Ik zou een stuk gemotiveerder zijn om de competitie te volgen. Iedere zondag vraagt de wereld zich dan af wat Juventus heeft gedaan en hoeveel Ronaldo er heeft gemaakt.”

De clubleiding van Real Madrid heeft afgelopen dagen gesproken met Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Ronaldo. Het feit dat de Madrilenen hem voor honderd miljoen euro willen slijten, heeft kwaad bloed gezet bij de Portugees. “Als ik honderd miljoen euro waard ben, dan houden ze niet van mij”, werd Ronaldo geciteerd door Marca. Om die reden wil Ronaldo spoedig vertrekken bij Real Madrid en volgens Sky Italia is men er bij Juventus van overtuigd dat de transfer op korte termijn kan worden afgerond.