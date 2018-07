Wereldkampioen verkast naar derde niveau: ‘Voor ons telt de naam minder’

Kevin Grosskreutz is speler van KFC Uerdingen, zo meldt de club, actief op het derde niveau van Duitsland, via de officiële kanalen. De 29-jarige vleugelverdediger, die ook als buitenspeler kan fungeren, verlaat SV Darmstadt 98 om zich te verbinden aan KFC Uerdingen. Grosskreutz heeft bij zijn nieuwe werkgever tot medio 2021 getekend.

Nikolas Weinhart, directeur van KFC Uerdingen, is blij met de komst van de zesvoudig international van Duitsland. “We zijn erg blij dat we deze transfer hebben kunnen beklinken. Voor ons telt de naam van de speler minder dan de kwaliteiten die hij gaat brengen. Hij gaat met zijn kwaliteiten het team versterken, wij zullen gaan profiteren van de ervaring die hij brengt”, zo klinkt het.

Er is door beide clubs niet bekendgemaakt voor hoeveel geld Grosskreutz de overstap maakt. De Duitser stond in het verleden onder contract bij onder meer Borussia Dortmund, VfB Stuttgart en Galatasaray. Grosskreutz maakte deel uit van de selectie van Duitsland die in 2014 in Brazilië wereldkampioen werd door Argentinië in de finale te verslaan.

Grosskreutz werd in 2017 ontslagen door Stuttgart nadat hij negatief in het nieuws was gekomen met verschillende incidenten. Zo raakte hij betrokken bij een vechtpartij in een bar. Daarna liet hij op een persconferentie weten dat hij voorlopig niets meer met het profvoetbal te maken wilde hebben. Daarna volgde echter al snel SV Darmstadt 98 en nu dus KFC Uerdingen.