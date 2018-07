Napoli licht clausule van dertig miljoen en bindt Spaans jeugdinternational

Napoli heeft de afkoopclausule van Fabián Ruiz bij Real Betis gelicht, zo maken beide clubs via officiële kanalen bekend. I Partenopei maken naar verluidt een bedrag van dertig miljoen euro over naar de Spaanse club. De 22-jarige middenvelder heeft in Napels een vijfjarig contract ondertekend, dat hem tot 2023 aan Napoli verbindt.

De transfer van Ruiz hing al een tijdje in de lucht, maar is nu dus afgerond. Real Madrid dreigde zich op het laatste moment nog in de strijd te mengen, maar was dus te laat. De jeugdinternational van Spanje is een jeugdproduct van Real Betis en spendeerde in 2017 een halfjaar op huurbasis bij Elche. Afgelopen seizoen kwam de middenvelder tot 35 wedstrijden voor de club uit Sevilla, die in LaLiga als zesde eindigde. Ruiz gaat in Napels een jaarsalaris van circa 2,5 miljoen euro opstrijken.

Met de komst van de Spanjaard lijkt Napoli al te hebben ingespeeld op het vertrek van Jorginho, die in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City staat. Beide clubs zouden reeds een akkoord bereikt hebben over een transfersom van 55 miljoen euro, waardoor alleen nog de laatste plooien moeten worden gladgestreken. Daarnaast houdt Napoli rekening met het vertrek van Marek Hamsik.

De Slowaakse middenvelder vertrekt mogelijk naar China. Verder versterkte Napoli zich reeds met Simone Verdi (Bologna), Amin Younes (Ajax) en Amato Ciciretti (Benevento) , terwijl hier op korte termijn nog een aantal namen bij moeten komen. Orestis Karnezis, Alex Meret (allebei Udinese), Jean Michaël Seri (OGC Nice) en Stanislav Lobotka (Celta de Vigo) werden reeds in verband gebracht met een overstap naar Napoli.