FC Dordrecht heeft beet en strikt voormalig jeugdspeler van Chelsea en Arsenal

Renny Smith gaat bij FC Dordrecht aan de slag, zo meldt de club uit de Eerste Divisie donderdagmorgen via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder heeft zich voor drie seizoenen aan de Dordtenaren verbonden. Smith, een geboren Engelsman, speelde enkele jeugdinterlands voor Oostenrijk vanwege zijn Oostenrijkse grootvader.

“Als typische box-to-box speler moet Renny Smith een belangrijke schakel worden op het Dordtse middenveld”, zo meldt FC Dordrecht op de clubsite. Smith doorliep tot 2013 de jeugdopleiding van Chelsea en maakte daarna de overstap naar Arsenal. Daar vertrok hij in de zomer van 2015, na het uitblijven van een professioneel contract.

Smith ondertekende een driejarig contract met Burnley, waar hij in de jeugd kwam te spelen en vervolgens aan het Zweedse GAIS werd uitgeleend. In de zomer van 2016 werd de middenvelder aan Vicenza verkocht. Hij maakte zijn debuut in de Serie B, werd aan Mantova uitgeleend en vervolgde zijn loopbaan een jaar geleden bij FC Südtirol, waar hij ook maar een jaar bleef.