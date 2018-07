De Boer enthousiast: ‘Daar moet Ajax eigenlijk ook naartoe’

Ajax versterkte zich reeds met Dusan Tadic en zou nu inzetten op de komst van Daley Blind. Ronald de Boer is te spreken over het huidige aankoopbeleid van de Amsterdammers en juicht de komst van ervaren spelers toe. “Dan wordt de ploeg wat stabieler”, zegt de analist tegenover FOX Sports.

“Wil je kampioen worden en wil je Europees meedoen, dan heb je toch spelers nodig met een bepaalde ervaring, die de ploeg een beetje bij de hand kunnen nemen”, zegt De Boer. Ajax zag tot dusver naast Tadic Zakaria Labyad, Perr Schuurs en Hassane Bandé komen. “Jonge spelers zijn toch grillig: de ene week een acht, dan weer een vier, dan weer een negen, dan weer een drie.”

“Iedereen die zelf heeft gevoetbald, weet dat je tijdens partijtjes nooit van die oudjes wint. Die zijn zo slim en doordacht. Daar moet Ajax eigenlijk ook naartoe”, vervolgt de analist, die gedurende zijn loopbaan samenspeelde met oudere spelers als Jan Wouters en Ronald Spelbos. De Boer denkt dat Tadic komend seizoen de kar moet gaan trekken bij Ajax.

“Een jongen die heel serieus met zijn vak bezig is en daardoor wat extra's brengt. Of dat soort spelers de nieuwe lichting talenten in de weg zitten? Nee, Ajax schroomt niet om een jonge speler op de plek van Blind te zetten als die het niet goed doet”, besluit De Boer.