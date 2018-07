PSV verlengt met doelman: ‘De club wil me een seizoen lang aan het werk zien'

Luuk Koopmans heeft een nieuw contract ondertekend bij PSV, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 24-jarige doelman ligt na het tekenen van zijn nieuwe verbintenis tot medio 2020 vast in Eindhoven. Koopmans speelt komend seizoen op huurbasis bij MVV Maastricht.

PSV nam Koopmans in 2015 over van TOP Oss, waar hij op dat moment 61 wedstrijden in het eerste elftal had gekeept. Bij de Eindhovenaren stond de sluitpost in de afgelopen drie seizoenen in 25 duels van Jong PSV onder de lat, een aantal dat mede door blessureleed beperkt bleef. “Ik ben sterk teruggekeerd, maar ik wil me nu een jaar lang iedere week op een hoog niveau laten zien”, zegt Koopmans op de officiële website van PSV.

“Toen bekend werd dat ik verhuurd mocht worden meldde MVV zich vrijwel direct met concrete interesse. Dat gaf een vertrouwd en heel goed gevoel. PSV ziet toekomst in me. Dat bleek uit gesprekken die we voerden. De club wil me een seizoen lang aan het werk zien”, vervolgt de sluitpost, die in de laatste fase van afgelopen seizoen ook op de bank zat bij het eerste elftal van de Eindhovenaren.

“Dat kan bij MVV en ik hoop daar ook wat extra stappen in mijn ontwikkeling te zetten. Het grote doel is om sterker terug te keren bij PSV”, besluit Koopmans, die evenals collega’s Hidde Jurjus (naar De Graafschap) en Lars Unnerstall (naar VVV-Venlo) op huurbasis vertrekt.