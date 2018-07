‘Ik had gewoon geen plezier meer bij Ajax, dat was de reden eigenlijk’

PSV is op De Herdgang druk bezig zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Afgelopen week werd op de parkeerplaats van het trainingscomplex een serie nieuwe auto's afgeleverd voor de club en kregen de spelers van het eerste elftal hun sleutel overhandigd. Voetbalzone was erbij en greep de gelegenheid aan een proefritje te maken maken met vleugelaanvaller Steven Bergwijn. Hij vertelde onder meer over zijn verleden bij Ajax, de nieuwe centrumspits Maximiliano Romero en zijn ambities richting de toekomst.