‘Özil en Gündogan willen ondanks ophef door als international van Duitsland’

Mesut Özil en Ilkay Gündogan willen hun interlandcarrière bij Duitsland niet ‘afschrijven’, zo weet Kicker te melden. Het tweetal zorgde in aanloop naar het mislukte WK in Rusland voor discussie door met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de foto te gaan en hem een gesigneerd shirt te schenken met de woorden: ‘Voor mijn vereerde president’.

Het deed het nodige stof opwaaien in Duitsland en er gingen stemmen op om Gündogan en Özil uit de selectie te zetten. In de laatste oefenwedstrijden van die Mannschaft in aanloop naar het WK werd het tweetal uitgefloten door het Duitse publiek. De middenvelders willen nu zelf ‘gewoon’ beschikbaar blijven voor de nationale ploeg van Duitsland, die in Rusland al in de groepsfase werd uitgeschakeld.

Voordat zij verder kunnen als international, moet de situatie volgens Kicker eerst ‘rationeel en eerlijk’ worden opgelost. Gündogan reageerde voor het WK nog en benadrukte dat hij de ophef niet verwacht had. “Het is nooit onze bedoeling geweest om een politiek statement te maken”, sprak de middenvelder. Özil heeft vooralsnog niet gereageerd op de situatie.

Lothar Matthäus zegt in gesprek met Kicker dat hij van mening is dat Özil niet goed met de situatie is omgegaan. “Özil was niet meer in de vorm die hij vroeger gehad heeft. Het sportieve aspect werd naar de achtergrond verdrongen en ik denk dat ze een fout hebben gemaakt, dat is duidelijk. Er is door hem alleen niet echt stelling genomen in deze zaak.”