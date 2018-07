Kritiek van Mourinho: ‘Ik was verbaasd dat hij een schwalbe maakte’

De nationale ploeg van Engeland was dinsdag dicht bij uitschakeling op het WK, maar wist de achtstefinalewedstrijd tegen Colombia na strafschoppen toch nog te winnen (1-1, 4-3 na penalty’s). Er werd bij vlagen hard gespeeld in Moskou en José Mourinho is kritisch op het gedrag van the Three Lions.

De manager van Manchester United stelt in de studio van Russia Today dat de voetballers aan het ‘overdrijven’ waren en ‘theater maakten’ in de Otrkytie Arena. “Ik was verbaasd om te zien dat een centrale verdediger als Harry Maguire, die normaal gesproken een heel eerlijke jongen is, in de strafschopgebied een schwalbe maakte en de scheidsrechter daarna vroeg om de videoarbiter te raadplegen.”

“Ieder team heeft veel duikelaars en veel veinzende acties waardoor ze veel druk leggen op de schouders van de scheidsrechter. Bovendien boet een wedstrijd dan aan kwaliteit in en dat is voor mij het hele negatieve eraan”, besluit Mourinho, die de wedstrijden op het WK analyseert voor de televisiezender RT.

De scheidsrechter deelde meerdere kaarten uit: Colombia werd zes keer op de bon geslingerd, onder wie Wilmar Barrios die Jordan Henderson een kopstoot gaf op de borstkas. Het Engeland van bondscoach Gareth Southgate neemt het zaterdag op tegen Zweden.