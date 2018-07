‘Conte verduidelijkt per e-mail aan spelers nabije toekomst bij Chelsea’

Het lijkt er momenteel op dat Antonio Conte komend seizoen ‘gewoon’ nog aan het roer zal staan bij Chelsea. Er wordt al weken, zo niet maanden, gespeculeerd over het vertrek van de 48-jarige Italiaanse manager bij the Blues, maar volgens The Times heeft hij tegenover de spelers benadrukt dat hij nog altijd de leiding heeft op Stamford Bridge.

Een lid van de technische staf heeft afgelopen week een mail gestuurd aan de spelers van Chelsea die niet op het WK actief zijn, waarin hen wordt verzocht om zich zaterdag of zondag te melden op trainingscomplex Cobham. The Blues zouden dan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. De krant schrijft dat Conte vervolgens op dit mailtje heeft gereageerd.

De Italiaan schreef aan de spelers dat hij nog steeds de manager is en dat hij pas maandag voor het eerst wil trainen. Conte bracht zijn vakantie afgelopen weken door het in het zuiden van Italië en keert binnen enkele dagen terug in Londen. Hij heeft naar verluidt een zware voorbereiding op het nieuwe seizoen in gedachten, als hij niet alsnog ontslagen gaat worden. Het vertrek van Conte hangt sinds het einde van afgelopen seizoen al in de lucht.

Diverse Engelse media schreven eerder dat Chelsea een akkoord zou hebben met Maurizio Sarri, ook al moest er voor hem een afkoopsom betaald worden. Conte ligt nog tot medio 2019 vast bij the Blues en zou een jaarsalaris meekrijgen als hij de laan uitgestuurd wordt. The Times schrijft tevens dat Chelsea de pijlen heeft gericht op Dries Mertens, Daniele Rugani en Aleksandr Golovin, maar de vraag is of zij naar Londen willen komen zolang het nog onduidelijk is wie volgend seizoen de leiding heeft.