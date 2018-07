‘Neymar is nog erger dan Lothar Matthäus ooit is geweest’

Willem van Hanegem vindt het ‘lastig’ om een winnaar te voorspellen van het WK. De aanvaller is onder de indruk van Frankrijk en schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat met name Kylian Mbappé en N’Golo Kanté het ‘hemeltergend slechte spel’ van Paul Pogba compenseren.

De 74-jarige Van Hanegem voegt eraan toe dat Brazilië eveneens een goede kans maakt, maar dat hij waarschijnlijk niet voor het team van bondscoach Tite zal juichen: “Door dat achterlijke gedrag van Neymar ga je die ploeg toch steeds minder gunnen”, doelt de icoon van Feyenoord op het vaak theatrale gedrag dat Neymar op de velden vertoont.

“Dan lees ik overal dat de Mexicaan Miguel Layún een asociale tik uitdeelde. Ik weet wel iets van overtredingen en wat hij deed, mag natuurlijk niet. Maar Layún had zijn hak op de grond en zijn noppen op Neymar, geloof mij nou: dat voel je nauwelijks. Nee, Neymar is nog erger dan Lothar Matthäus ooit is geweest”, besluit Van Hanegem.

De 26-jarige Neymar deed tijdens het WK in Rusland in vier wedstrijden mee en was daarin goed voor twee doelpunten en twee assists. Met zijn land staat hij vrijdag in de kwartfinale van het WK. Brazilië neemt het dan in de Kazan Arena op tegen België.