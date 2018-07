Voormalig toptalent van Ajax en Anderlecht strijkt neer in Zuid-Korea

Sherjill MacDonald heeft een nieuwe club gevonden. De 33-jarige aanvaller was transfervrij sinds zijn contract bij Almere City afliep en heeft nu getekend bij Busan IPark, de huidige nummer vier van de tweede afdeling van Zuid-Korea.

“Het is een geweldige uitdaging voor mij om naar Zuid-Korea te komen. Ik ben geïnteresseerd in de Koreaanse cultuur en denk mij daardoor goed aan te kunnen passen. Ik geniet nu al van het leven in Busan”, vertelt de Amsterdammer op de website van zijn nieuwe werkgever, die in 2015 van het hoogste voetbaltoneel in Zuid-Korea verdween.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 4 Jul 2018 om 10:53 (PDT)

MacDonald speelde in de jeugd bij onder meer Ajax en Anderlecht en stond toen te boek als een veelbelovend talent. Hij maakte zijn profdebuut bij Anderlecht en hierna kwam MacDonald uit voor onder meer Heracles Almelo, Hamburger SV, West Bromwich Albion, Beerschot, KVC Westerlo, Sparta Rotterdam en dus Almere City.

In dienst van De Zwarte Schapen kwam MacDonald tot 15 doelpunten en 16 assists in 65 officiële wedstrijden. Bij zijn nieuwe werkgever wordt hij ploeggenoot van onder anderen Arsenio Valpoort. Deze 25-jarige rechtsbuiten kwam eveneens transfervrij over van Almere.